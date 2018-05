Kitiltanák a hangoskodó gyerekeket egy fővárosi játszótérről a lakók

Figyelem! A játszótéren csak játszani lehet! Tilos a játszótéren ordítozni, kiabálni, rendetlenkedni

– áll az egyik XXII. kerületi rózsakerti lakótelep játszóterének kerítésére tűzött papíron.

A felhívásról készített fényképet a Pesti Cetli nevű Facebook-csoportban osztották meg, ahol a hozzászólók finomkodás nélkül leírták a véleményüket arról, miért elfogadhatatlan az üzenet megfogalmazása.

Bár a tiltólistán szerepelnek olyan dolgok is, amelyek teljesen érthetőek (megtiltják például a facsemeték tekergetését, a játszótér rongálását, illetve a házak tövében vécézést is), az szerintünk sincs egészen rendben, hogy a gyerekeknek azt is meg akarják tiltani, hogy “hangosan bömböljenek, hisztizzenek, visítsanak”. Ezzel kapcsolatban az a kérdés is felmerül, hogy vajon hogyan akarják ezt betartatni a gyerekekkel, ha már a szülőknek sem sikerül. Mindenesetre a “pihenni vágyó lakók” azzal fenyegetőznek, hogy aki nem tartja be a szabályokat, azt kitiltják a játszótérről.

Nektek mi a véleményetek erről?