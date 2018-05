A szomszédban májustól tilos a dohányzás, ha gyerek is ül az autóban

Májusban életbe lépett Ausztriában a rendelkezés, amely szerint tilos az autóban dohányozni, ha 18 év alatti személy is utazik a gépjárműben. Az Osztrák Autóklub oldalán is olvasható tiltás érvényes a buszokon és a taxikban is.

A rendeletet márciusban fogadták fel. Már akkor kérdéses volt, hogyan fogják majd betartatni a rendelkezést, a bírságoláshoz ugyanis tettenérés szükséges. Az is kétséges, hogy kit is illet bírság, ha a kamasz gyújtott rá. A rendőrség 100 euró bírságot szabhat ki első alkalommal, de a visszaesőket 1000 euróval is büntethetik Ausztriában. (Sopron Média)