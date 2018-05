Nyílt levél az exférjem új barátnőjének, aki terhes

Kedves új nő!

Nem ismerjük egymást – bár te már találkoztál a gyerekeimmel, nem mutattak be minket egymásnak, bármennyire is szerettem volna. Most már tudom, hogy sokkal jobban kellett volna ragaszkodnom hozzá, hogy találkozzam veled, és nem lett volna szabad hagyni, hogy az exférjem lebeszéljen róla. Mégiscsak jó lenne tudni, hogy amikor nagy ritkán elviszi láthatásra a gyerekeimet az apjuk, akkor kivel töltik a hétvégét.

Gratulálok a terhességhez, szívből és minden rosszindulat nélkül örülök neked, hiszen az anyaság csodálatos dolog, és biztos vagyok benne, hogy a babád tündéri lesz, ahogy minden baba egy csoda ezen a világon.

Kívánom, hogy egészséges legyen, és hozzon annyi örömet az életedbe, mint az enyémbe a saját gyerekeim. Ezt az egyet fel lehet írni jó pontként az exférjem, a jelenlegi élettársad számára, hogy csodálatos gyerekekkel ajándékozott meg. De azt hiszem, ebben ki is merül minden pozitív teljesítménye.

Mivel személyesen nem tudom elmondani neked, ezért így írom meg, hogy vigyázz vele, nagyon vigyázz, mennyire bízod rá magad. Nem hinném, hogy képes megváltozni, ahogy látom, a mai napig ugyanazokat a köröket futja, mint anno velem, és mint az utánam következő – most már ex- – feleségével. Az én gyerekeimmel és az utánuk érkezett gyerekével sem foglalkozik, nem látogatja őket, elvált tőlük is, amikor a feleségeivel szétmentek az útjaik. Ő ilyen ember, képtelen másmilyen lenni. Tudom, hogy most azt gondolod, veled majd más lesz, te majd megváltoztatod, de remélem, van azért pár olyan pillanatod, amikor hallgatsz a belső hangodra, és megteszel minden óvintézkedést még szülés előtt.

Magadra fog hagyni, ahogy tette ezt mind a négy esetben, amikor gyereke született.

El fog menekülni, mert nem bírja a felelősséget, nem bírja a kötöttséget. Ráébredsz majd hamar, hogy ő csak kifelé csodás apa, ha másoknak kell vetíteni, de amikor otthon van veletek, nem érdekli a saját gyereke. Nincs meg benne az a gondoskodásra való hajlam, ami apává tesz egy férfit. Hívjuk inkább csak donornak, úgy könnyebb elviselni azt a tudatot, hogy létezik ember, akit kicsit sem mozgat meg belül, ha gyereke születik. Szívből kívánom, hogy ne legyen igazam, de azért a helyedben felkészülnék a legrosszabbra, mert az eddigi tendencia azt mutatja, hogy az exférjem csak abban jó, hogy megcsinálja a gyerekeket, a felnevelésükben már nem igazán társa a nőknek.

Mindenesetre, bár személyesen nem ismerjük egymást, azért tudd, hogy ha beüt a baj, ha te is úgy döntesz, hogy mégsem akarod vele együtt folytatni, és inkább az egyedülálló anyaságot választanád, akkor itt vagyok, szívesen segítek. Végül is féltestvérek lesznek a gyerekeink, ez pont annyira fontos kapcsolat, hogy felkínáljam a segítségemet, ha szükséged lesz rá. De azért azt kívánom, hogy ez ne következzen be, hogy neked sikerüljön, és melletted tényleg megváltozzon. Én lennék a legboldogabb, ha legalább az egyik gyerekének jutna egy igazi apuka.