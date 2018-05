Diszkriminatív módon járt el az American Airlines az egyik utasával

Amber Phillips nemrég az American Airlines Durhamból Washingtonba tartó járatán utazott. A tér annyira szűk volt, hogy amikor a karját a szék karfájára helyezte, véletlenül megérintette utastársát. Utóbbi világossá tette testbeszédével, hogy ez zavarja őt, majd meg is kérte Phillipset, hogy húzódjon arrébb.

„Elmagyaráztam, hogy nem tudok merre mozdulni, mert az ablak melletti ülésen foglaltam helyet, majd hozzátettem, hogy önző, és a világ nem körülötte forog. Erre a lábamba nyomta a cipőjét, és ez így ment a 60 perces repülés legnagyobb részében. Amikor az emberek megkülönböztető bánásmódot gyakorolnak, azt hiszik, következmények nélkül marad tettük. Én is megérdemlem a létezést, ahogy megérdemlem a repülést is, azt viszont nem, ahogyan bántak velem.”

When I decided to take a picture & video to document the incident, I deplaned, picked up my bag, and boarded the shuttle. While I'm on the shuttle, this woman LIED that I assaulted her and the @AmericanAir flight attendant called the cops to remove me from the shuttle bus. pic.twitter.com/czMyxkQVQ7