Tizenkét mérföldet gyalogolt, de így sem kellett régi gazdáinak az elhagyott macska

Toby cica 12 mérföldes utat tett meg vissza a régi gazdáihoz, miután azok elajándékozták őt egy másik házhoz. Ám a család ahelyett, hogy értékelte volna macsájuk hűségét, ezúttal biztosra akart menni, és egy menhelynek adta oda a cicát. Ráadásul azzal a kikötéssel, hogy lehetőleg altassák el.

Szerencsére az észak-karolinai menhely dolgozóinak szíve megesett Tobyn, és történetét leírva próbáltak neki új gazdit találni az interneten. Hamarosan sikerült is megtalálniuk Lynn személyében az új tulajdonost, aki már örökbe is fogadta. Tobynak most már új otthona van, ahol két másik macska társaságában élvezheti gazdái szeretetét.

(Forrás: Thedodo)