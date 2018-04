Ez az öt embertípus a leghűtlenebb

1. A közösségi média legelszántabb felhasználói

A Cyberpsychology, Behavior and Social Networking tanulmánya szerint minél többet használja valaki a Twittert, Facebookot, annál gyakrabban keveredik párkapcsolati konfliktusokba, hajlamosabbá válik a hűtlenségre, könnyebben szakít vagy válik el. Az idő nem számít, ugyanis ugyanolyan arányban volt jellemző ez a viselkedés azokra, akik kevés ideje voltak egymással, mint azokra, akik évek óta egy párt alkottak.

2. A férfiak, akiknek kilencesre végződik az éveik száma

Az Ashley Madison párkereső oldalt vizsgálva jutottak arra a következtetésre a kutatók, hogy azok a férfiak keresnek legtöbben házasság mellett kapcsolatot, akik 29, 39, 49 vagy 59 évesek. Ez annyit jelent, hogy a férfiak, akik mérföldkőhöz érkeznek az életkorukban egy éven belül, hajlamosabbak a megcsalásra.

3. Aki már volt hűtlen

Akármennyire szeretnénk hinni, hogy majd nem lesz újra hűtlen, a tudomány mást mond. A University of South Alabama tanulmánya szerint a férfiak és a nők is olyanok, hogy ha már egyszer bármelyik párkapcsolatukban megcsalták a párjukat, akkor legközelebb is nagyobb eséllyel lesznek hűtlenek.

4. Növekvő szexuális étvágyúak

Mary Jo Rapini intimitás-szakértő szerint ha a párod hirtelen sokkal jobban kívánja a szexet, mint addig, akkor az annak a jele lehet, hogy megcsal. „Amikor hűtlen lesz egy férfi, akkor hiperaktívvá válik szexuálisan, sokkal több intimitást kezd igényelni, ezért amikor nincs a szeretőjével, akkor a feleségével igyekszik kielégíteni a szükségleteit.”

5. Tehetősebb férfiak, szegényebb nők

A gazdag férfiak hajlamosabbak a megcsalásra, amin nem annyira lepődünk meg, elég, ha csak megnézzük a bulvárlapok címoldalait. Az már sokkal inkább meglepő, hogy a Big Think elemzése szerint a szerényebb jövedelemmel rendelkező nők gyakrabban hűtlenek, mint gazdag társaik, amit a biológiával magyaráznak, hogy így próbálják beszerezni a gyerekük számára a legjobb génkészletet.