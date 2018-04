Egy napon és egy kórházban született a Tinderen megismerkedett pár

Jamie Frantz Burkett és Anthony Burkett két évvel ezelőtt a Tinderen ismerkedtek meg. A közös születésnap akkor derült ki, amikor e-mailt írtak egymásnak, az pedig már csak hab volt a tortán, hogy még egy kórházban is születtek mindössze 6 óra eltéréssel.

Anyukáik így valószínűleg egyszerre voltak a szülőszobán, bár 25 év távlatából már sajnos nem emlékeztek egymásra, amikor bemutatkoztak.

