Nincs ma helyesebb, mint a testvérével duettet éneklő, Down-szindrómás kisfiú

Amanda Bowman Gray lánya, Lydia a You Are My Sunshine című dal adta elő öccsével, Bóval. Bár a Down-szindrómás kisfiú szókincse körülbelül tizenkét szóból áll, mégis nagy lelkesedéssel énekel nővérével. Láthatóan élvezi a közös dalolást, és ringatja magát a zene ritmusára. Ennél édesebb tartalmat nem láttunk már egy ideje!

Popsugar