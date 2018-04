Youtube-videók alapján, önállóan szülte meg gyermekét egy hotelszobában

A 22 éves Tia Freeman épp Nashville-ből Németországba tartott, hogy meglátogassa egy barátját. Az amerikai légierőnél szolgáló nő alig egy hónappal korábban tudta meg, hogy várandós és már a harmadik trimszterben jár. Addig fel sem tűnt neki, hiszen fogamzásgátlót szedett, a hasa nem sokat nőtt, és rendszertelenül ugyan, de vérzései is voltak. Bár ilyen előrehaladott terhességnél már nem lett volna ajánlatos vállalnia a hosszú utat, ő nem volt hajlandó lemondani.

Útban Németország felé Isztambulban szállt meg. Már a törökországi landolás előtt, a repülőgépen görcsölni kezdett, ám azt hitte, ételmérgezése van. A fájdalom azonban egyre csak fokozódott, Tia viszont nem kért segítséget, mert nem volt biztos abban, hogy valóban szülni fog, vagy csak „téves riasztásról” van szó.

A Google-ben keresett rá a vajúdás tüneteire, majd ahogy a szállodába ért, a Youtube-on is utánanézett, hogyan kell világra hozni egy gyereket.

The short version:

My friend Tia was on the way to Germany to visit me.

During her Layover in Istanbul she GAVE BIRTH to a HEALTHY BABY BOY



In a Hotel Room

BY HERSELF



Tied and cut the Umbilical Chord

BY HERSELF



AND WENT TO THE AIRPORT THE NEXT DAY LIKE NOTHING HAPPEND pic.twitter.com/iz6976bjsd