Óvodás gyerekeknek mutogatta magát részegen a komáromi szatír

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a szatírt, aki Komárom környékén, óvodáknál mutogatta magát. A férfit három napja fogták el egy Komárom melletti településen, ahol hat kisgyereknek mutogatta magát részegen – írja a Bors.

A férfi többszörösen büntetett előéletű, most is több eljárás folyik ellene. Elfogása után az is felmerült, hogy ő szatírkodott korábban egy komáromi óvoda előtt is.

A járásbíróság osztotta az ügyészség indítványát, így egy hónapra elrendelték a férfi előzetes letartóztatását, mivel fenáll a bűnismétlés veszélye.