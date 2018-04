Nem volt pénzük babakocsira, adományokkal segítettek a miskolci hármas ikrek édesanyjának

Laura és Róbert, a miskolci pár álmában sem gondolta, volna, hogy spontán ikerterhességgel egyszerre három gyerekük születik.

Édesanyjuk azonban nem tudta őket kivinni a levegőre, mert nem volt pénzük megfelelő babakocsira – írja a Blikk.

A probléma azonban megoldódott, ugyanis miután híre ment, hogy nehezen boldogulnak, több nagy szervezet megkereste őket, és adományokat kaptak.

Az édesanya nagyra értékelte, hogy számos önzetlen anyuka és nagymama is megkereste. Egyikükkel, Margó nénivel még barátságot is kötött, neki ugyanis szintén hármas ikrei voltak, és hármas iker unokái is vannak. Tőle nem csak ruhákat, de jó tanácsokat is kap.

A három kisfiú ma már elérte a 7 kilót, és gyakran mennek édesanyjukkal sétálni, levegőzni.