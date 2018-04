97 éves férfi keres barátnőt

Richardot a Channel 4 egyik társkereső műsorában láthatták a nézők nemrég. A show-ban két ember találkozik egy étteremben, ahol – a remények szerint – kellemes időt töltenek együtt. A 97 éves Richardot a 79 éves Ruth-tal hozta össze a sors, vagyis inkább a műsorkészítők, de a férfi egyáltalán nem bánta a korkülönbséget, mert még mindig 30 évesnek érzi magát.

Richard megragadó története nemcsak Ruthot, hanem a nézőket is meghatotta. A fiatalkorában lelkes labdarúgót 18 éves korában felvették a különleges haderőbe, ahol 27 éves koráig szolgált. Leszerelése után úgy érezte, fiatalsága tovatűnt, ezért rögtön meg is házasodott. Húsz évig tartó frigye felesége halálával ért véget, sajnálatos módon. Újraházasodott, de második felesége is elhunyt öt évvel később.

Ő és Ruth is a szerelmet kereste kitartóan mindvégig, és a műsornak köszönhetően esélyt kaptak arra, hogy ezt megtalálják. A műsor felvétele után mindketten boldogan és azzal a megegyezéssel távoztak, hogy újra látni szeretnék egymást.

Yahoo Lifestyle