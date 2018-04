Félreérthető fotót készített gyerekéről az apa, szexualizációval vádolják

Miután egy anya feltöltötte a Twitterre kisbabájáról férjével készített fotóit, megrohamozták őket a kommentelők. Az első, imádni való és teljesen ártatlan fotón édesen pózol kilenc hónapos kislányuk, lábával összevissza kalimpálva. A második képen az látszik, ahogy az apa összekulcsolja kezével a kicsi bokáit, és zárva tartja azokat. Míg az anya nem talált ebben semmi kifogásolni valót, addig más szülők semmi vicceset nem találtak benne, sőt azzal vádolták az apát, hogy szexualizálja a gyereket.

daddy was not having it 😂😂😂 lmfao pic.twitter.com/K5N8qoyv2P