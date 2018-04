Fegyverével pózolt az apa lánya szalagavatós fotóján

Jay Feely, az Amerikai Futballszövetség egykori sztárja a Twitteren osztotta meg a képet, amelyen fura humorától vezérelve, fegyverét szorongatva mosolyog a kamerába. Nem sokkal később rájött, hogy ez nem mindenki számára olyan vicces, ezért bocsánatot kért, majd megjegyezte, hogy a fegyverrel pózolás „nyilvánvalóan vicc volt”.

The prom picture I posted was obviously intended to be a joke. My Daughter has dated her boyfriend for over a year and they knew I was joking.

I take gun safety seriously (the gun was not loaded and had no clip in) and I did not intend to be insensitive to that important issue