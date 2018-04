Levették a lélegeztetőgépről a halálos beteg kisfiút, de ő így is küzd az életéért

Levették az orvosok a lélegeztetőgépről a majdnem kétéves Alfie-t, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a szülők kérését a kezelés folytatására. A kisfiú, aki egy degeneratív idegrendszeri betegség következtében „félig vegetatív” állapotban van, az orvosok legnagyobb meglepetésére tovább lélegzett segítség nélkül.

- Where there is LIFE, there is HOPE!🙏 Let this boy go to Italy!! Alfie is now approaching 14 hours of breathing on his own & Alderhey Hospital are GOBSMACKED.. they gave up on this little belter & hes proven them WRONG!!💜💙💜💙💜💙💜 #AlfiesArmy #AlfieEvans #KeepFighting pic.twitter.com/sRI8BZWIFH