10 férfi, aki boldogan vállalja a sörhasát

Gyönyörű dolog, mikor egy pár babát vár: nem csoda, hogy sokan megható fotósorozatokat készítenek ilyenkor a pocakos kismamákról. De mi a helyzet a leendő apákkal? Senkinek nem jut eszébe, hogy esetleg ők is kérnek a reflektorfényből?

Pocakjuk végül is nekik is van – még ha nem is egy születendő kisbaba miatt, hanem sok évnyi sörfogyasztás eredményeképp. A fő, hogy büszkék rá, és meg is mutatják!

A trendet egyébként egy német sörfőzde, a Bergedorfer Bier indította útjára, azóta pedig egyre többször találkozhatunk a félmeztelen, pocakjukra lágy pillantást vető férfiakkal. Zseniális.

boredpanda