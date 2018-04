Vicces videó: így mászott be egy idegen vécézőhöz egy kisfiú

Amikor a tinédzser Andrew bement egy étterem nyilvános vécéjébe elvégezni a dolgát, a legkevésbé sem számított arra, hogy valaki bemászik a fülkéjébe. A négyéves Levi szintén a férfi mosdóban végezte – ezúttal édesanyja nélkül, teljesen egyedül – a dolgát. Akadt azonban egy kis gondja: nem érte fel a mosdót. Ezért úgy döntött, hogy segítséget kér és alul bemászott Andrew-hoz. A még mindig trónoló tinédzser ekkor kezdte videózni különös látogatóját.

Chick Fil a never ceases to amaze me. And yes it was my pleasure! pic.twitter.com/GZoB7Bm5T7