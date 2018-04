Még csak 13 éves, de rendszeresen jótékonykodik

Még csak 13 éves, de hatalmas szív és felelősségtudat lakik Daniella Benitezben, aki rendszeresen jótékonykodik. Legutóbb egy nyaraláson járt Mexikóban, ahol szembesülnie kellett vele, hogy hány hozzá hasonló korú gyermek él padló, fűtés és folyó víz nélküli házban. Elhatározta, hogy tesz ez ellen valamit és édesanyja jóváhagyásával egyedül belefogott egy adománygyűjtő kampányba.

Valószínűleg amilyen jólelkű, ugyanolyan talpraesett és meggyőző is lehet Daniella, mert hamarosan 16 ezer dollár bevétel jött össze, amelyet át is utalt egy mexikói szegények segítésével foglalkozó alapítványnak. Hamarosan egy ötgyerekes, gyermekeit egyedül nevelő anyuka költözhet majd be családjával abba a házba, amelyet a Daniella által összegyűjtött pénzből építettek.

My daughter was on Good Morning America today talking about her experiences spearheading the building of a home in TJ for a needy family through The Build a Miracle Foundation. #ProudMom https://t.co/06wyRPHF9X https://t.co/zOyWxO6bZf

— GG Benitez PR (@ggbenitezpr) 2018. április 16.