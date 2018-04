Lenyúlta anyja bankkártyáját és elutazott Balira a 12 éves

Hiába könyörgött elvált édesanyjának a 12 éves Drew, hogy menjenek Balira nyaralni. Az ausztrál tini ezért úgy döntött, akkor egyedül utazik el oda.

Elcsente anyja egyik bankkártyáját, foglalt magának repjegyet és szállást a neten, aztán egyik reggel az iskola helyett a reptérre ment, ahol minden további nélkül felengedték a Perth-be tartó, majd onnan a Balira tartó repülőre. Sőt a szállás elfoglalásánál sem volt semmi gond.

“Drew” borrowed the family credit cards and tricked his nan into giving him his passport – and that’s just the beginning. #9Newshttps://t.co/lkSU8Gs8d3

— Nine News Australia (@9NewsAUS) 2018. április 20.