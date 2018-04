Gyereket vert, mert idegesítette a pattogó labdája

Felpofozott és a hajánál fogva rángatott egy kislányt egy férfi a Pest megyei Pándon – számolt be a Tények. Azért lett ideges, mert a gyerekek a közeli játszótéren labdáztak, és a labdát berúgták a háza előtti árokba. Kiment és ordítozni kezdett a tizenéves gyerekekkel, aztán rátámadt az egyik kislányra. A 14 éves Fanninak belilult az arca az ütésektől.

Valószínűleg a labda hangos pattanása idegesítette fel a férfit és a vele lakó anyját. A támadó azóta sem adta vissza a kislány focilabdáját.

A szülők feljelentést tettek, a rendőrség nyomoz, testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást.

Fanni édesapja szerint már korábban is panaszkodtak a lakóra, állítólag fotózza a kiskorúakat indokolatlanul, a lányáról is készített képeket. Az apa szerint Fanni nagyon megijedt a nála jóval erősebb és magasabb támadótól. Elmondása szerint a férfi anyja is kijött és egy fakanállal próbálta megütni a kislányát, de szerencsére nem találta el.