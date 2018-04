7 tipp válás után randizáshoz – egyedülálló anyák tapasztalatai

Legyen fontos a randizás

Jill egy 9 hónapos baba egyedülálló anyukája, aki szerint ha nem elég fontos az anyának a randizás, akkor nem is fog megmozdulni érte. „Könnyű otthon ülni a gyerek mellett, de nagy erőfeszítés megszervezni, hogy el tudj menni otthonról egy randi kedvéért. Ezért döntsd el az elején, mennyire akarsz egy új párkapcsolatot.”

Gondolj bele a következményekbe

Már nemcsak rólad, hanem a gyerekedről is szó van, ha randizol valakivel, mert ha komolyra fordul a dolog, akkor be fogod mutatni a gyereknek is. Amikor megismerkedsz valakivel, már az első randi után érzed, mennyire kompatibilis a családról alkotott elképzeléseiddel. Hallgass erre a megérzésre.

Előbb telefonon ismerkedj

Diana ahhoz ragaszkodik, hogy a személyes találkozás előtt mindenképpen telefonon akar beszélni a randipartnerével. „Ez egy jó előzetes szűrő. Nem akarok feleslegesen fizetni a bébiszitternek, hogy aztán a randi első öt perce után hazamenjek, mert kiderül, hogy semmi közös nincs bennünk. Annyit telefonon is fel tudok mérni, hogy mennyire érdekel a másik.”

Bízz a megérzéseidben

Ha pedig már telefonon keresztül rossz érzésed van a férfival kapcsolatban, akkor ne menj bele a randiba. Ha az ösztöneid azt súgják, hogy valami nem stimmel, akkor ne erőltesd.

Készülj fel a továbblépésre

Akármennyire is szeretnél új kapcsolatot, a gyereked mondja ki a végső szót. Pont elég ok a szakításra, ha a gyerek és az új párod nem jönnek ki egymással.

Várj a gyerek bemutatásával

Diana tapasztalata szerint: „A gyerekek egyből a kötődésre törekednek, ezért inkább csak akkor mutattam be az új kapcsolatomat, amikor már jó sok randin túl voltunk, és biztos volt, hogy folytatjuk együtt.”

Engedd el a bűntudatot

Ha bűntudatod lenne, mert otthon hagyod a gyermekedet, hogy randizni menj, akkor hallgass Jillre: „Úgy fogom fel, hogy ennyi énidő nekem is jár. Ha úgy akarom eltölteni, hogy egyedül ülök be egy moziba, akkor úgy fogom eltölteni. A randi is csak az énidőm része.”