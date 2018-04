40 év után a YouTube-on találta meg halottnak hitt testvérét

2017 nyarán töltötték fel az a YouTube-videót, amely egy Indiában, Mumbaiban élő, napjait koldusként tengető férfit mutatott be. A videót a férfi testvére is látta, aki gyerekként találkozott utoljára bátyjával, mikor az bevonult katonának. Megkereste a fővárosi rendőrséget, akik el is vitték a rokonaihoz, Manipur államba a rég nem látott testvért.

„Nem hittem el, amikor az egyik unokatestvérem megmutatta a videót. Nem gondoltam volna, hogy újra láthatom őt” – nyilatkozta a 66 éves Khomdram Gambhir Singh testvére egy helyi lapnak a BBC híre szerint. Indiában a hatalmas távolságok és a szegénység miatt komoly problémát jelent a hazautazás, ha az ember elkerül otthonról. Sokan el sem tudják pontosan magyarázni a hatóságoknak, hol élnek. Egy hasonló esetről szól az Oroszlán című film, amelyről itt írtunk.