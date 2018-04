Nyugdíjasok, figyelem: új átverés terjed

Házalók éltek vissza a polgármesteri hivatal dolgozóinak nevével a Csongrád megyei Pitvaroson. Be akartak menni a házakba, hogy eladják a portékájukat, ehhez azonban nincs joguk – írja a Délmagyar.

Pitvaros polgármestere azt mondta: ha egy cég ügynöki tevékenységet szeretne folytatni a településen, be kell jelentenie az önkormányzatnál. Ez meg is történt, megkapták az igazolást. Az ügynökök azonban a házakba is be akartak menni az önkormányzat dolgozóira hivatkozva, miközben erre semmi sem jogosítja fel őket.

Főleg az idősek jóhiszeműségével éltek vissza, gagyi terméket akartak rájuk sózni csillagászati áron. Volt, akit sikerült is rábeszélniük a vásárlásra. Előfordult, hogy oda sem adták a terméket, csak szerződést kötöttek elállási lehetőség nélkül.

Derekegyházon tilos házalni, mert korábban az ügynökök bementek a házakba, volt hogy pénz is eltűnt. Mártélyon pedig a falu határában táblával jelzik, hogy tilos a házalás.