Kiderült, mi okozhatta a várpalotai hintabalesetet

Nem a megrendelt alkatrész volt abban a kalapácshintában, amely még tavaly ősszel súlyos balesetet okozott Várpalotán. Legalábbis ezt állítja a berendezés tulajdonosa, aki nemrég kapta meg a rendőrség által megbízott szakértő véleményét – közölte a Tények.

A férfi azt mondja, papírokkal tudja igazolni, hogy az eltört alkatrész nem abból az anyagból volt, mint amit ők megrendeltek. Az alkatrésznek épp azoknak a karoknak a megtámasztásában van szerepe, amelyekben az emberek ülnek.

A hintában ült a 18 éves Krisztofer is, aki kirepült az ülésből, és súlyosan megsérült. Sokáig kómában volt, most is kórházban kezelik.

Édesanyja azt mondja, a hintát szerelő céget és az üzemeltetőt is felelősnek tartja. Hatalmas haragot érez amiatt, hogy fia súlyosan megsérült, és szerinte ha a hinta megfelelően van karbantartva, nem került volna ilyen állapotba.

A rendőrség foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást.