Halálra rémült a kislány, mikor meglátta, mi került a tányérjára – vicces videó

A tengeri herkentyűket lehet imádni vagy utálni. A kagylók és a rákok valakinek vagy megdobogtatják a szívét, vagy elveszik a kedvét az egész vacsorától – ennek a kislánynak pedig még az élettől is!

A cuki kislány a videó első pillanataiban még jókedvűen rágcsálja a sütijét, csakhogy amíg nem figyelt, a bátyja odacsempészett a tányérjára egy méretes rákot. Lehet, hogy gonosz dolog volt, de a kislány reakciója aranyat ér, mikor észreveszi a meglepetést.

Végül is jogos az ijedelem, hiszen mégiscsak egy félig megevett rák mereszti rá az ollóit.

if you can tell my little sister doesn’t really like crawfish pic.twitter.com/VGE4eRWxbz