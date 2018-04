Ezeket a filmeket nézd együtt a kamasz gyerekeddel, hogy megértse a felnőtté válást

A nagy beszélgetéseket persze nem válthatjuk ki egy-egy filmnézéssel, de ha a megfelelő filmet választjuk, még az is lehet, hogy ő maga teszi fel utána azokat a kérdéseket, amikről mi is szerettünk volna beszélni vele. Megpróbálom mindenki dolgát megkönnyíteni, és négy olyan mozit is ajánlok, amit kifejezetten lányos szülőként érdemes otthon műsorra tűzni, valamint négy olyat, amit a fiúk szülei építhetnek be a családi programok közé. Ám ha időnk engedi, akár mind a nyolc filmet iktassuk be a néznivalók közé nemtől függetlenül.

Fiúkkal

A nyár királyai

Mikor a leghatásosabb?

Ha a srácunknak mostanság nagyon elege van a szüleiből.

Summázás:

Minden kamasz életében eljön az a korszak, amikor piszkosul besokall a szüleiktől. Ha tényleg rossz szülők, akkor azért, ha meg túl jó fejek, akkor azért, és ilyenkor borzasztó nehéz beszélni a fejükkel. A nyár királyaiban három srácnak lesz piszkosul elege az otthoni viszonyokból, ezért megszöknek, és egy közeli erdőben húznak fel maguknak egy kezdetleges házikót. Annyira besokalltak otthon, hogy inkább a nomád körülményeket választják, mint a szüleik társaságát, és ezt a dühöt a film nagyon emberien, rengeteg bájjal, megértéssel és poénnal ábrázolja. A nyár királyai egy szuper film a barátságról és a kamaszok lázadás iránti vonzalmáról.

Majdnem híres

Mikor a leghatásosabb?

Ha a srácunk számára már fontosabbak a kedvenc zenekarok, kedvenc énekesek és kedvenc színészek, mint a szülei.

Summázás:

William Miller fenekén még ott a tojáshéj, amikor úgy dönt, rockzenei újságíró akar lenni. Öregebbnek hazudva magát, a Rolling Stone magazinnál kifog magának egy cikket: elkísérheti kedvenc fiatal bandáját, a Stillwatert egy országos turnéra. A film kiválóan mutatja be, hogy az idoljaink közelről már korántsem olyan tökéletesek, és az otthonunk, amit kamaszként sokáig börtönnek éreztünk, valójában az egyik legbarátságosabb hely a világon.

Sráckor

Mikor a leghatásosabb?

Válás előtt, közben és után.

Summázás:

A film, ami leginkább arról híresült el, hogy tizenkét éven át forgatták, és már önmagában is komoly teljesítmény, hogy bemutatja egy srác felnövéstörténetét hattól tizennyolc éves koráig, de ezenfelül még azt is láthatjuk, milyen egy olyan családban élni, ahol pár évente kicserélődik a családfő, mivel az anya bár keresi, sosem találja meg az igazit, és hogyan lehet feldolgozni azt, hogy minden új partnerrel részben egy új élet veszi kezdetét.

Egy különc srác feljegyzései

Mikor a leghatásosabb?

Ha srácunk nehezen nyílik meg, introvertált, és nem nagyon vannak barátai.

Summázás:

Stephen Chbosky a saját regényéből rendezett filmet, melyben a magának való és kissé furcsa Charlie-t látszólag senki nem érti meg, ám egyszer csak két vagány felsőéves, Patrick és Sam felkarolja őt, és a barátságuk hatására a fiú is szép lassan elkezd megnyílni nemcsak a világ, hanem önmaga számára is, miközben a lelke mélyén egy sötét titok lappang. A film kamaszos bájjal tud beszélni még egy olyan nem túl könnyed témáról is, mint a depresszió és a szexuális zaklatás.

Lányokkal

Könnyű nőcske

Mikor a leghatásosabb?

Ha a lányunkat csúfolják az iskolában, netán egy ronda pletykát terjesztenek róla.

Summázás:

A nyolcvanas évek John Hughes-filmjeinek hangulatát idéző Könnyű nőcskében Olive-ról egy szaftos pletyka kezd terjedni a gimiben, ő azonban úgy dönt, hogy ezt nem cáfolja meg, inkább beleáll teljes mellszélességgel. A film tökéletesen és nagyon szórakoztatóan mutatja be az ún. slut-shaming (ribanccsúfolás) jelenséget az iskolában, és azt a kettős mércét, miszerint egy sokat csajozó fiú menő, de egy sok pasival randizó lány csak ribanc lehet.

Gimiboszi

Mikor a leghatásosabb?

Stréberek esetén, netán akkor, ha lányunkat épp idegesíti egy stréber.

Summázás:

Egyre korábbra tolódik az időpont, amikor a gyerekeknek dönteniük kéne afelől, hogy mik lesznek, illetve hol tanulnak tovább érettségi után. A Gimiboszi főszereplője (a fiatal Reese Witherspoon) például nem éri be kevesebbel az Egyesült Államok elnöki pozíciójánál, és úgy érzi, hogy ehhez a címhez a diákelnöki poszt megszerzésén át vezet az út. A film okos szatíraként mesél ambícióról és a gimis világ oly jellemző diákhierarchiájáról úgy, hogy felnőtt és gyerek számára is élvezhető és tanulságos.

Egy tinilány naplója

Mikor a leghatásosabb?

Amikor mindent elborít a kivirágzó szexualitás.

Summázás:

Ne kerteljünk: az Egy tinilány naplója elsősorban a szexről szól, és arról, hogy milyen hülyeségekbe vagyunk képesek belemenni azért, hogy átélhessük az elsőt. Ráadásul a hetvenes években járunk, a szexuális forradalom közepén, amikor a kamasz Minnie kalandvágyból, pimaszságból és lázadásból éppen az anyja új pasijával szűri össze a levet. A film nemcsak a korszakot festi le izgalmasan, hanem egy „szeret, nem szeret” alapokon nyugvó anya-lánya kapcsolatot is izgalmasan illusztrál.

Egy lányról

Mikor a leghatásosabb?

Amikor kamasz lányunk úgy hiszi, hogy ő már felnőtt.

Summázás:

Minden lányos szülő rémálma, hogy egyszer csak megjelenik az ajtóban egy gazdag, sármos, a lányunknál jóval idősebb férfi, a lányunk pedig bejelenti, hogy ő a fiúja. A pasi fontosabb az iskolánál, a munkánál és úgy általában mindennél, a szülő pedig lekaparja a bőrét idegességében, mert jól tudja, hogy ez a kapcsolat nem tart örökké, és mi lesz a lányunkkal, miután mindent sutba dobott a szerelméért? Ezt a dilemmát járja körbe stílusosan a Nick Hornby forgatókönyvéből készült Egy lányról, de inkább a lány, mint a szülők szemszögéből, de ez még nem jelenti azt, hogy ettől kevésbé tanulságos volna.

