Kutyatámadás: 2 éves kislány az egyik áldozat

Kutyatámadás történt Kecskeméten, a Petőfivárosban – számolt be a sonline.hu. Farkas Barta Kata éppen kilépett az állatorvosi rendelőből kétéves kislányával, Larával és máltai selyem kiskutyájukkal, amikor a hátuk mögül felbukkant egy nagyobb testű kóbor eb. Az agresszív kutya a kislányt és az anyukát is megmarta, sőt a kiskutyájukat is elkapta, ott lógott a kóbor eb szájában.

A kutya megharapta Lara kezét, ami egyből feldagadt és kivörösödött. Édesanyja bevitte a baleseti ügyeletre, ahol fertőtlenítették a sebet, de az anyuka kezét is megröntgenezték, mert zúzódást szenvedett.

Az ebrendészet és a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, keresték a kóbor kutyát, de nem lett meg, így nem tudni, hogy be van-e oltva vagy sem.