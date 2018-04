Széttrollkodta lánya eljegyzését az apuka

Minden apuka retteg a pillanattól, mikor az édes pici kislányát elragadja tőle egy másik férfi. A 22 éves Allison Barron édesapja is ez a kategória.

A lány barátja, Levi egy életre megbánhatta, hogy családi körben tervezte meg a lánykérést. A fiú a nevadai sivatagba vitte a lányt, ahol a dombok mögött a fiatalok családjai rejtőztek. A srác, ahogy kell letérdelt, elmondta a szöveget, a lány pedig, szintén ahogy illik, könnyekben kitörve mondott igent. Ekkor bukkant fel az egyik hegy tetején az apuka, Jake, kezében egy nagy MONDJ NEMET! táblával.

My dad had other ideas.. 😂 pic.twitter.com/SDUMFjyqiq