Most ez a legmenőbb apás fotó az Instagramon

A magát csak Bakarinak nevező férfi készítette el az utóbbi idők leglátványosabb babafotóját, ami nagy sikert aratott az Instagramon, több portál is beszámolt róla, köztük a Yahoo. „Az emberek gyorsan észrevették, és csodálatos dolgokat írtak a kép alá” – mondta a lapnak Bakari, aki azt is elárulta, hogy csak egy sima apás képet akart készíteni lányáról, Leilaniról. „Csak egy rendes, aranyos fotó volt rólam és a kislányomról, és nem is vártam ekkor a figyelmet, kicsit sokkolt is.”

Leilani március 21-én született, ő Bakari első gyermeke. „Amikor megérkezett ebbe a világba, elképesztő örömöt hozott – mondja. – Amíg az anyaméhben volt, már akkor szoros kötelék alakult ki köztünk: sokat beszéltem hozzá, és simogattam az anyja hasát, hogy megnyugtassam.”

Bakari már nyolc éve növeszti a haját, és már majdnem a háta aljáig ér.