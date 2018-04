Együtt mentek a sulibálba, 9 hónap múlva kislányuk született

Az Egyesült Államokban áprilisban indul a báli szezon a középiskolákban, ám egy lány most mégis arra figyelmezteti társait, hogy vigyázzanak a bál utáni éjszakával, mert könnyen megváltoztathatja az életüket.

A 17 éves indianai Adrienne West izgatottan készült a tavalyi középiskolás bálra, amire a katonai szolgálatot vállalt 19 éves barátjával, Devyn Johnsonnal érkezett. Remekül érezték magukat, és az éjszaka is nagyszerűen sikerült. Bár védekeztek, kilenc hónap múlva mégis kislányuk született.

Its April and officially prom season. So remember, if you aren’t careful things can go from cute pictures with your prom date, to 9 months later needing a babysitter when you guys go on a date 🤗 pic.twitter.com/qaehHNg0b4