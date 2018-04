A 25. házassági évfordulóját ünneplő párnál ma nem lesz romantikusabb

Szülei 25. házassági évfordulójára különleges meglepetést készített lányuk, Jouri Johnson. Miután az anya, Kim nemrég levágatta a haját, és férje, Jeff szerint pont úgy nézett ki, mint kapcsolatuk elején, Jouri kitalálta a tökéletes ajándékot. Újrafotózta szülei egy, a kapcsolatuk elején készült fotóját, ugyanabban a beállításban, ugyanazokban a ruhákban, melyeket anno viseltek. Az imádni való fotót Jouri a Twitteren is megosztotta, ahol az több mint 166 ezer lájkot és 31 ezer megjegyzést gyűjtött össze.

It’s my parents anniversary today so I thought I’d post this picture of them being extra 20+ years after the first pic was taken. 😂❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ryXgCDUOCE