Szülés után csokis sütit készített a saját méhlepényéből

Egyre több hírességről hallani, hogy a szülés után különböző formákban hasznosítja méhlepényét, amely nagyon sok értékes, a szoptatáshoz is hasznos tápanyagot tartalmaz. A legtöbben szakemberekkel tablettát készítettnek belőle, és úgy veszik be, de olyan anyuka is akadt már, aki darabokra vágva, nyersen próbálta megenni.

Utóbbihoz képest még mindig jobb megoldásnak tűnik annak a 23 éves anyukának a megoldása, aki dúlája segítségével csokis sütit készített belőle.

De azért a méhlepény megfőzésének és előkészítésének folyamatát bemutató videó így is elég bizarr, ezért csak erős gyomrúaknak ajánljuk!





(Forrás: The Stir)