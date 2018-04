Így lesznek tucattermékből egyedi babák

A kijevi Olga Kamenetszkaját gyakran keresik fel a babagyűjtők, ugyanis van egy különleges képessége: a gyári tucatbabákból egyedi, különleges műalkotásokat tud alkotni.

Kisgyerekként Olga is sokat játszott babákkal, később azonban kinőtt ebből, és jó pár évnek kellett eltelnie, mire újra felfedezte őket: ez nagyjából a Monster High babák megjelenéséhez köthető. Aztán egyszer látott közöttük egy olyat, amilyet még sehol máshol, és hamar megtudta, hogy az egy OOAK (One Of A Kind – teljesen egyedi) baba.

Teljesen lenyűgözte a baba részletgazdagsága, ekkor kezdett el YouTube-videókat nézni a babaátalakítás titkairól. Az első saját babáját 2013-ban készítette el, de mára már rá sem bír nézni, mert sokkal gyengébb, mint a mostani munkái.

Ahogy a szakértelme nőtt, elkezdte a munkáit felrakni az internetre. Mára annyira keresett, hogy hosszabb időintervallumokra fel kell függesztenie a rendelések felvételét, hogy a meglévőket teljesíteni tudja.

Szívesen alakít babákat valódi emberek portréjává, de saját elképzeléseit is sokszor megvalósítja a babákon. Munkáihoz akrilfestéket és pasztellfestéket használ, de néha tényleges sminket is használ rajtuk.

