Halálra verte kisfiát, mert bepisilt

Egy Dél-Dakotában élő asszonyt bűnösnek talált a bíróság, miután halálra verte kétéves fiát, amiért az bepisilt az ágyába, és „csúnyán nézett rá”. Az eset még 2016-ban történt, ám a nő bűnösségét most mondták ki. A 30 éves nő részegen és fájdalomcsillapítóktól kábultan érkezett haza. Amikor benézett a gyerekszobába, akkor látta, hogy a kisfia bepisilt az ágyába. Ezután az asszony addig verte a kétéves fiúcskát, amíg az eszméletlen nem lett. Ezután áthívta az anyját, hogy segítsen feltakarítani a vért, és csak ezt követően hívta a mentőket. A gyermek a kórházban belehalt a sérüléseibe.

