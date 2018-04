Testvére születésekor döbbent rá, hogy már nem ő a család kisbabája – vicces fotó

Amikor Jordan Burch fotográfus újszülötteket megy fotózni a kórházakba, akiket életükben először látnak testvéreik, rendszerint csodás és édes pillanatokat kap el. Nem így történt ez akkor, amikor a kis Jackson találkozott húgával. Édesanyjuk nagyon izgult, hogyan fogadja majd a fiú a kistestvérét, és szorongása beigazolódni is látszott. Burch a Facebookon osztotta meg a kórházban töltött élményeit.

„Amint beléptem, mielőtt odaértél volna, az anyukád kész roncs volt. Azt mondta nekem, hogy te, Jackson, te vagy a kisbabája. Miközben odáig volt újszülött kislányáért, aki már most olyan, mint egy hajas baba, azon aggódott, meg fogod-e érteni ezt az egészet.”

Amikor Jackson végül bement a szobába, jól viselte az újdonsült testvérével való találkozást, de többnyire csak az anyja öléből akarta messziről nézegetni az új jövevényt.

„Láttam, ahogy a könnyeid összetörték anyukád szívét egy kicsit, de belül mosolyogtam, aztán persze én is könnyeztem már. Mert ez van anyák és fiúk között, ez a feltétel nélküli, megmagyarázhatatlan szeretet, és még akkor is, amikor nem érződik, mindig ott van. Imádni fogod anyukádat, annál is inkább, mert adott neked egy húgot, aki őrülten szeretni fog téged. Biztos vagyok benne, hogy te vagy az egyik legszerencsésebb gyerek a világon, még ha most nem is érzed még ezt.”

Cafe mom