Alvás közben akarta elvágni exneje nyakát

A 60 éves miskolci férfi többször fenyegetőzött öngyilkossággal, sőt azzal is, hogy leszúrja volt feleségét és a velük élő gyerekeket is – írja a Bors. Egyik hajnalban bement a külön szobában alvó exnejéhez, és egy 15 centiméter pengehosszúságú késsel megvágta az alvó nő nyakát, majd ezt követőn magával is végezni akart.

A rendőrök még a helyszínen elfogták Bertalant, akinek exe csak megsebesült a gyilkossági kísérletben.

Az ügyben csütörtökön várható ítélethirdetés.