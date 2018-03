A szupermarketben talált vesedonort

Robert Duran már négy éve keres vesedonort, eddig eredmény nélkül. Egy pólónak, egy kíváncsi kamasznak, illetve egy nagybevásárlásnak köszönhetően úgy fest, hamarosan stabilizálódik a helyzete.

A phoenixi Costco kisállat-részlegénél vette észre az ott tébláboló Durant egy 18 éves lány, aki megdöbbenéssel olvasta a férfi pólóján: „Vesedonort keresek, B+ vércsoporttal. Kérdezz.” És a fiatal nő pontosan ezt tette, majd megtudván, hogy a férfi már négy éve van ebben a helyzetben, úgy döntött, a Twitteren kér segítséget. A fotók mellé ezt írta: „Légyszi, tegyetek egy szívességet, és osszátok meg! Több infóért írjatok rám!” Egy nap alatt többen is jelentkeztek B+ vércsoporttal, akik szívesen segítettek Durannak.

We came across this man at Costco and we asked him about his shirt. He said he has been looking for a donor for four years and still nothing. Please do me a favor and RT this. For more info about him DM me. pic.twitter.com/yHfDJGMw50