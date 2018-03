Twitterezni kezdett az apa, hogy segítsen lányának munkát találni

Joe Blakeney legidősebb lányát, Jesst nemrégiben kirúgták vendéglátóipari munkájából a hajszíne miatt. Az apa úgy döntött, twitterezni kezd abban a reményben, hogy segíthet a lányának új munkát találni.

Blakeney ezt írta 19 éves lányáról az oldalon:

Hey Twitter. This is my eldest daughter, Jess. She’s had a fairly rubbish time lately. Her last employer decided her hair colour was stopping her work productivity and fired her. She’s desperate to get another job. She’s a hard worker and good kid. Area: Brighton RT’s appreciated pic.twitter.com/7hFQlNxQwB