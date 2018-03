Néhány nap eltéréssel derült ki, hogy az ikerpár mindkét tagja rákos

Sean és Ryan Collard egymást követő napokon tudták meg, hogy hererákjuk van, most szeretnék felhívni az emberek figyelmét az ellenőrzés fontosságára.

Ryan 23 éves volt, amikor a rák egy agresszív formáját észlelték nála, mikor hátfájásával orvoshoz fordult. Bátyja, miután meglátogatta testvérét a kórházban, úgy érezte, hogy ő is ugyanazokat a tüneteket produkálja, majd ki is tapintotta a duzzanatot. Végül nála is ugyanazt a betegséget diagnosztizálták, mint testvérénél. Az ikrek jelenleg őssejtkezelést kapnak, miután a rák átterjedt testük más területeire is. Most arra szeretnék felhívni a férfiak figyelmét, hogy rendszeresen járjanak vizsgálatokra, és semmiképp se érezzék magukat kényelmetlenül vagy zavarban a tünetek miatt.

Daily Star