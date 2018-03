63 kilót fogyott a pár egy hozzávaló megvonásával

Zara és Richard Roberts másfél éve nagy döntést hoztak. Miután a pár női tagja mindig küzdött a súlyával, orvoshoz fordult, aki reumás betegséget, arthritis psoriaticát diagnosztizált nála.

A betegséggel szembesülve Zara úgy döntött, hogy ideje változtatni az életén a súlya miatt. A következő 18 hónap alatt a nő 25 kilót fogyott mindössze egy egyszerű trükkel, elhagyta a cukrot az étrendjéből. Zara szintén súlyproblémákkal küzdő férjét olyannyira inspirálta felesége változása, hogy ő is csatlakozott hozzá az életmódváltásban. Bár először egyiküknek sem volt könnyű a cukor hiánya, természetes édesítőkkel pótolták azt. Richard végül 38 kilót dobott le magáról. A pár boldogabb, mint valaha, a cukor elhagyása a hangulatukat is javította, ezért másokat is arra buzdítanak, hogy vegyenek tőle búcsút.

