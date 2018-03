Elhagyta a barátnője, ezt tette a jegygyűrűvel a férfi

Steven Crocker barátnője két év után döntött úgy, hogy inkább elhagyja a férfit, és nem köti vele össze az életet. Mindez egy hónappal azelőtt történt, hogy Steven eldöntötte, megkéri a lány kezét. Steven már azt is eltervezte, hogy az Universal stúdió Harry Potter-parkjában fogja feltenni a nagy kérdést szerelmének, de a 23 éves férfinek mégis összetört a szíve, és az 1700 dolláros jegygyűrőt sem tudta kinek felhúzni az ujjára.

Néhány nappal azután, hogy a fiatalok szakítottak, a férfi édesanyja elzárta a gyűrűt, hogy fiának ne is kelljen látnia, és könnyebben túltegye magát a szakításon. Néhány héttel később az operatőrként dolgozó férfi visszakérte anyjától a jegygyűrűt, egy igencsak különleges okból. „Néztem az ékszert és csak sírtam. Rengeteg szomorú dalt hallgattam, és szinte éreztem a tenyeremben a gyűrű súlyát, mert azt hittem, megtaláltam az igazit. Aztán elmentem aludni, és másnap amikor felébredve eldöntöttem, hogy eladom az ékszert” – meséli a férfi, aki a neten hirdette meg az elátkozott gyűrűt, de nem talált rá vevőt.

„Hirtelen rájöttem, hogy nálam ez nem a pénzről szól, és még jobban is fogom érezni magam, ha nem látok belőle készpénzt. Azt gondoltam, hogy olyan valakinek kellene adnom, aki értékelné, és az nekem is segítene a továbblépésben.” Egy nappal későb Crocker feltöltötte a gyűrű fotóját a Facebookra, és azt írta, hogy ingyen odaadja annak a párnak, akik bebizonyítják, hogy mindennél jobban szeretik egymást. „Nem akartam csak úgy odaadni valakinek. Olyanoknak szántam, akik számára a szerelem jelent is valamit, és szeretnék új szintre emelni a kapcsolatukat, de nem tehetik meg, hogy gyűrűt vegyenek.” A férfi azóta több ezer levelet, videót és a fotót kapott. Azt mondja, amint megtalálta és kiválasztotta azt a párt, amelyiknek átadja a gyűrűt, jelezni fogja. „Nekem már az segített, hogy ennyi szerelmes történetet olvashattam” – mondta a People magazinnak.