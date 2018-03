Elsa hercegnővel érkezik hozzánk a Disney On Ice Varázslatos Jégfesztivál

Már árulják a jegyeket a jövő évi Disney On Ice Varázslatos Jégfesztivál című előadásra, amelyet február elején többször is előadnak a társulat művészei a Budapest Arénában.

„Az idei Disney On Ice igazán varázslatos, tele olyan Disney-szereplőkkel, akiknek hatalmas szívük és igazi személyiségük van” – mondja Nicole Feld producer. „Megjelennek a hercegnők, akik derűsek és elszántak, de feltűnnek a színen a lelkes segítők is, így ők még jelentősebbek az előadásban.” Az előadás másik producere, Juliette Feld szerint teljesen új irányt vettek a Disney-mesék bemutatása kapcsán.

A nagyjából kétórás előadáson több Disney-rajzfilm főhőse is a jégre lép. Mickey és Minnie egér, Donald kacsa és Goofy mellett korcsolyát húznak a Jégvarázs szereplői: Elsa és Anna hercegnő, Olaf, a hóember és Sven, a hűséges rénszarvas is. A Disney On Ice Varázslatos Jégfesztiválján viszontláthatjuk A kis hableány hőseit ugyanúgy, mint A szépség és a szörnyeteg Belláját vagy épp az Aranyhaj című animációs filmek főhőseit.

A Disney On Ice Varázslatos Jégfesztivál című előadást összesen ötször adják elő a Papp László Budapest Sportarénában az alatt a három nap alatt, míg a társulat Budapesten tartózkodik. Jegyek az előadásra már 4900 forinttól kaphatóak, míg a legdrágább jegy majdnem 20 ezer forintba kerül.