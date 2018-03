Soha ne dobj el egy barátságot egy pasiért!

Egy igaz barátság többet ér, mint a szerelem – minden tapasztalt nő ezt tanácsolná, ha megkérdeznénk őket. Az a barátnő, aki tényleg barátnő, akkor is ott áll majd melletted, amikor azt gondolnád, semmi szerethető nem maradt benned. Akkor is kitart, amikor elviselhetetlen vagy, és ordítasz a fájdalomtól. Meg akkor is ott lesz, amikor úgy érzed, az egész világ összeesküdött ellened. Persze lehet, hogy a férfi is ilyen hűségesen melletted marad, de valljuk be őszintén, ez ritkábban történik meg egy pasival, mint egy barátnővel.

A barátnő megmondja neked, ha hibázol, tükörként funkcionál, amelyben látod a saját tökéletességed és tökéletlenséged egyszerre.

Számíthatsz rá, majd amikor már öreg leszel, és a hamut is mamunak mondod, ő lesz az, aki kirángat a szobából a tévé elől, és elvisz egy kör sétára. Ha rátaláltál akár csak egy ilyen barátnőre, ne hagyd eltávolodni magadtól egy szerelem miatt, mert túl nagy áldozatot jelentene.

Zoé elveszítette a legjobb barátnőjét. A történetével arra buzdít minden nőt, hogy őrizzék kincsként a barátokat akkor is, amikor a legnagyobb szerelem talál rájuk.

„Andrással 28 évesen ismerkedtem meg, akkor már azt hittem, nekem sosem lesz normális párkapcsolatom. Teljesen kétségbe voltam esve, hogy mi lesz velem, gyereket szeretnék, de nincs kivel, én is akarom az egész nagycsaládos pakkot, de egyszerűen nem hozott össze addig a sors olyan férfivel, akivel ezt meg tudtam volna valósítani.

Persze voltak kapcsolataim, de mindegyik kifáradt egy-két év után, szóba sem került, hogy családot alapítsunk, mert vagy túl fiatal volt még hozzá a pasi, vagy én nem tudtam mellette elképzelni az életet. Aztán jött András, aki olyan elsöprő érzelmeket váltott ki belőlem, amilyenekben addig még nem volt részem.

Most már a férjem hat éve, de úgy tűnik, hiába a két gyerek, hiába a családos pakk, válás lesz a vége, mert épp másba szerelmes. Talán ezért is érzem most sokkal intenzívebben, mennyire megbántam, hogy a legjobb barátnőmet, aki már kamaszkorom óta az egyik legfontosabb ember volt az életemben, hagytam eltávolodni magamtól András miatt. Igen, a férjem miatt kellett lemondanom a barátnőmről, mert ő nem akarta, hogy olyan sokat legyek vele, mint szerettem volna.

Andrást zavarta Erika, nem tudott kibékülni a lényével, szerinte túl hangosan beszélt, túl sok volt, ha belépett a lakásba, akkor megtelt vele a helyiség. Ez így is van, Erika olyan fajta ember, akit nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem ül meg csendben a sarokban, és mindig van véleménye mindenről. És ezt imádtam benne!

Nagyon hiányzik, ahogy megmondja, mennyire hülye vagyok bizonyos helyzetekben, vagy ahogy túláradó szeretettel magához ölel annyira, hogy majd megfulladok.

Hiányzik az is, hogy nem hívhatom fel éjfélkor, mert nem tudok aludni, és hogy ő sem hív fel hajnali kettőkor, hogy akadályozzam meg, hogy az exével újra összejöjjön becsípve. Minden apró rezdülése hiányzik, de sajnos választanom kellett közte és a férjem között, és én az utóbbit választottam. Nagy hiba volt.”