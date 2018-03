Tizenéves gyerekeivel fürdik az anya, szétszedik a netezők

Lauren Libbert egy reggeli műsorban mesélt arról, hogy legalább hetente egyszer a fiaival közösen fürdik, de ezzel nagyon sokan nem értenek egyet.

„Ez egyáltalán nem nagy kérdés nálunk, olyasvalami, amit évek óta csinálunk, és élvezünk. Van egy nagyon apró fürdőszobánk, de benyomorgatjuk magunkat. Néha magazint olvasgatunk vagy csak beszélgetünk, és ezzel semmi probléma nincs. A fiúk is kényelmesen érzik magukat, hiszen valami olyat csinálunk, ami nagyon normális.”

Father claims that a mother who bathes naked with her children ‘confusing’

Writer Lauren Libbert said sharing a bath with her two boys was a ‘normal’ and ‘enjoyable’ part of their family routine, but life coach Ben Edwards, himself a father, said it w https://t.co/pQK1Gk6j4Y

— Lizzy (@elizabeth1mah93) 2018. március 27.