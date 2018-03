Megfojtotta a hétéves kisfiát a nő, mert nem akarta, hogy az apjához kerüljön

Élete végéig börtönben ülhet egy 44 éves brit nő, miután egy párnával és egy sállal megfojtotta a hétéves kisfiát.

Lesley Speed a szörnyű tettet azért követte el, mert attól félt, hogy a fiú az apjához kerülne a gyermekelhelyezési vita során. A gyilkosságot éppen a bírósági tárgyalás napján követte el.

A nő tagadta a gyilkosságot, azt mondta, semmi áron nem tudna kiszakítani a gyereket ebből a világból.

#BREAKING: Lesley Speed guilty of murdering seven-year-old son Archie Spriggs at their home. Details to follow. #Shropshire pic.twitter.com/hsQaKBJ5RZ