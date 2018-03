Magyar barátnője gyászolja a hős francia csendőrt

Múlt pénteken négy ember halt meg a franciaországi Trébes-nél történt terrortámadásban, amely során egy marokkói származású férfi túszokat ejtett egy helyi szupermarketben.

Az Iszlám Állam nevében végrehajtott támadásban súlyos sérüléseket szenvedett egy francia csendőr, Arnaud Beltram is, aki aznap este belehalt sérüléseibe a kórházban. A 44 éves férfi önként vállalta, hogy a támadóval marad, amíg az utolsó túszt el nem engedi.

Rest In Peace #ArnaudBeltram ! We appreciate it and you’re a real hero. pic.twitter.com/1VZLuBEASm