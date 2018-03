A világ legkitartóbb stalkerén nevetnek az internetezők

A közösségi oldalakon gyakran teszünk olyan meggondolatlan kijelentéseket, amelyeket később talán meg is bánnánk, ha egyáltalán emlékeznénk még rá. Lássuk be: a hírfolyamokban pillanatok alatt nyoma vész az ilyen kirohanásoknak, ezért nem is gondoljuk, hogy bárki megjegyzi majd őket. Ugyanakkor azt is nagyon jól tudjuk, hogy az internet nem felejt – ahogyan azt a napokban egy fiatal nő története is bizonyította.

Az itsneishabby felhasználónevű lány éppen 7 évvel ezelőtt, 2011-ben írta ki a Twitterre: „Valaki figyelmeztessen hét év múlva, hogy ne szüljek gyereket!” Néhány nappal ezelőtt pedig egy férfi szaván fogta a lányt, és kiírta a falára: „Ne szülj gyereket!”

.somebody remind me in seven years not to have kids. — itsneishabby (@_ZeeTaughtMe) 2011. június 23.

dont have kids — DougExeter (@DougExeter) 2018. március 21.

Mint kiderült, a férfi elkésett a figyelmeztetéssel, a nő azóta ugyanis már boldog édesanya, a kislánya pedig a jövő hónapban lesz egyéves. A férfi rögtön válaszolt: „Öt évet kellett volna mondanod.” A rövid üzenetváltás nagyon népszerű lett a Twitteren: már 13 ezer lájk és 3 ezer retweet felett jár.

Azt nem tudni, hogy a DougExeter felhasználónevű illető professzionális stalker, vagy csak véletlenül bukkant rá a lány korábbi tweetjére az interneten. A netezőket mindenesetre annyira lenyűgözte a férfi elhivatottsága, hogy többen is megkérték, hogy figyelmeztesse őket 5 év múlva erre a gyerek dologra. Mások kreatívabbak voltak, és olyanokra kérték meg a férfit, hogy emlékeztesse őket, hogy vigyék el úszni a gyereket, vagy menjenek el az orvoshoz.

(Yahoo7 Be)