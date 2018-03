Egy napra rendőr lehetett a rákbeteg kisfiú

A hétéves Arpit Mandal sok szempontból olyan, mint a korabeli kisfiúk általában. Például nagyon szeretne rendőr lenni, ha megnő. Egy dologban viszont különbözik legtöbb kortársától, ugyanis Arpit rákbeteg.

Mumbai: 7-year-old Arpit Mandal, a cancer patient, was made Police Inspector for a day at Mulund Police Station in a programme by Mulund Police Station and an NGO. pic.twitter.com/kAPsXS0SDJ

A mumbai Mulund rendőrőrs a kisfiú levelére válaszolva egy napra nyomozóvá tette őt – ahogy a rendőrség és az ANI hírügynökség fotóin is látható. „Bár minden más kívánságát is így teljesíthetnénk” – írta a mumbai rendőrség a Twitteren.

Mulund Police Station was completely won over by the undaunted spirit of 7 year old Arpit Mandal, fighting cancer! If we could, we would fulfill all his wishes beyond just being a Police inspector for a day #ProtectingSmiles @MakeAWishIndia pic.twitter.com/jPOJosXFDU