A Facebook évekre visszamenőleg tudhatja, kivel telefonáltál

Akár évekre visszamenőleg is adatot gyűjthet a hívásainkról és az sms-einkről a Facebook androidos alkalmazása. Ez úgy derült ki, hogy Dylan McKay fejlesztő letöltötte archívumként a közösségi oldal által összegyűjtött összes személyes adatát – írja a 24.hu.

A letöltött naplófájlban a hívások hosszát, a kezdeményezés idejét és a partner nevét is láthatta. A Facebook androidos appja ugyanis a telepítés után felajánlja, hogy a felhasználó feltöltse a névjegyeit, így könnyebben megtalálhatja a barátait.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD