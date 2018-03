Így álltak bosszút gyerekei a mobiltelefon-tilalom miatt

Több mint 30 ezer megosztásnál tart a Twitteren annak az anyukának a posztja, aki elmesélte, négy gyereke hogyan állt bosszút rajta. A 8-13 éves gyerekeknek éjszakára le kellett adniuk mobiltelefonjukat, és ennek láthatóan nem örültek.

I collect all cell phones and iPads from the kids at night and keep them in my room.



Last night those little ***holes all set alarms to go off at various times throughout the night.



I’m impressed with their ingenuity and team effort.



They’re all grounded.